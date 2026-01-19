11:50  19 января
Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль
09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
19 января 2026, 12:55

Антирейтинг невыплат зарплат: Днепропетровщина оказалась на первом месте

19 января 2026, 12:55
Иллюстративное фото
На начало 2026 года в Украине насчитали 36 629 активных производств по долгам по зарплате. Большая часть производств касается Днепропетровской области

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Украинский бизнес и часть предприятий государственного и коммунального сектора встретили Новый Год с долгами по зарплате. В целом, за год таких долгов на 6% больше, чем в 2024 году. В 2025 году зафиксировали 9174 дела. Это на 30% больше, чем было в 2024 году.

В каких областях чаще всего задерживали зарплаты:

Среди лидеров Днепропетровщина. Здесь открыли более трети всех новых производств по стране. Это примерно 3,2 тысячи дел за 2025 год. Далее следуют Ивано-Франковская, Сумская и Львовская области.

Напомним, ветеранам российско-украинской войны повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы.

