Антирейтинг невыплат зарплат: Днепропетровщина оказалась на первом месте

На начало 2026 года в Украине насчитали 36 629 активных производств по долгам по зарплате. Большая часть производств касается Днепропетровской области

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Украинский бизнес и часть предприятий государственного и коммунального сектора встретили Новый Год с долгами по зарплате. В целом, за год таких долгов на 6% больше, чем в 2024 году. В 2025 году зафиксировали 9174 дела. Это на 30% больше, чем было в 2024 году.

В каких областях чаще всего задерживали зарплаты:

Среди лидеров Днепропетровщина. Здесь открыли более трети всех новых производств по стране. Это примерно 3,2 тысячи дел за 2025 год. Далее следуют Ивано-Франковская, Сумская и Львовская области.

Напомним, ветеранам российско-украинской войны повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы.