Погиб военный ТЦК, ранены полицейские: в Днепре судили женщину, которая помогла устроить теракт

Иллюстративное фото

Чечеловский районный суд города Днепра признал гражданку виновной в участии в подготовке к совершению теракта и изготовлению взрывного устройства. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В декабре 2024 возле контрольно-пропускного пункта ТЦК и СП произошел взрыв. В результате военный ТЦК погиб. Еще двое правоохранителей получили ранения. Здания и два автомобиля были повреждены.

Как оказалось, два человека совершили эту взрывчатку по указаниям куратора, связавшегося с ними в Telegram. Пакет они оставили в тайнике, откуда его забрал другой мужчина и заложил взрывчатку под автомобиль, припаркованный возле ТЦК и СП. При этом деньги на покупку всего необходимого для взрывчатки пересылали на счет женщины. Она со знакомыми покупала компоненты для производства взрывного устройства.

После успешного выполнения теракта на следующий день куратор предложил исполнителям сделать это снова. Они согласились и получили 49 тысяч гривен на расходы. Далее они сделали все то же, но не устроили взрыв повторно: 17 декабря у них уже прошли обыски.

Совместная женщина заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Она обязалась сотрудничать с правоохранительными органами. По соглашению ему назначили 15 лет тюремного наказания с конфискацией имущества.

Напомним, накануне днем в Днепре раздались выстрелы на улице Калиновой. Впоследствии стало известно, что это был инцидент с участием ТЦК.

Также в начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.