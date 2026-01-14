На Волыни задержали чиновника ТЦК, бравшего взятки за снятие мужчин с розыска
Правоохранители разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП Волынской области, который за деньги вмешивался в учет военнообязанных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Чиновник за взятки снимал лиц с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Такие действия позволяли мужчинам оформлять отсрочку и избегать призыва во время мобилизации.
Одному из "клиентов" офицер пообещал снять его с розыска за 3000 долларов. Взятку фигурант планировал получить в два этапа. Во время первой передачи чиновник получил 1500 долларов. При получении второй части средств правоохранители задержали его с поличным.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Продолжается досудебное расследование. Правоохранители проводят обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также проверяют другие возможные факты получения взяток и причастность к ним других чиновников.
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и отстранении от должности.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.