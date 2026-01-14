Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП Волынской области, который за деньги вмешивался в учет военнообязанных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник за взятки снимал лиц с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Такие действия позволяли мужчинам оформлять отсрочку и избегать призыва во время мобилизации.

Одному из "клиентов" офицер пообещал снять его с розыска за 3000 долларов. Взятку фигурант планировал получить в два этапа. Во время первой передачи чиновник получил 1500 долларов. При получении второй части средств правоохранители задержали его с поличным.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители проводят обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также проверяют другие возможные факты получения взяток и причастность к ним других чиновников.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.