15 січня 2026, 12:45

Загинув військовий ТЦК, поранені поліцейські: в Дніпрі судили жінку, яка допомогла влаштувати теракт

15 січня 2026, 12:45
Ілюстративне фото
Чечелівський районний суд міста Дніпра визнав громадянку винною в участі у підготовці до вчинення теракту та виготовлення вибухового пристрою. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У грудні 2024 року біля контрольно-пропускного пункту ТЦК та СП стався вибух. Внаслідок цього військовий ТЦК загинув. Ще двоє правоохоронців отримали поранення. Будівлі та два автомобілі були пошкоджені.

Як виявилось, двоє людей зробили цю вибухівку за вказівками куратора, який зв'язався з ними в Telegram. Пакет вони залишили в схованці, звідки його забрав інший чоловік і заклав вибухівку під автобіль, припаркований біля ТЦК та СП. При цьому гроші на купівлю всього необхідного для вибухівки пересилали на рахунок жінки. Вона зі знайомими купувала компоненти для виготовлення вибухового пристрою.

Після успішного виконання теракту наступного дня куратор запропонував виконавцям зробити це ще раз. Вони погодилися і отримали 49 тисяч гривень на витрати. Далі вони зробили все те саме, але не влаштували вибух повторно: 17 грудня в них вже пройшли обшуки.

Жінка-співучасниця уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Вона зобовʼязалася співпрацювати з правоохоронними органами. За угодою їй призначили 15 років тюремного покарання з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні вдень у Дніпрі пролунали постріли на вулиці Калиновій. Згодом стало відомо, що це був інцидент за участі ТЦК.

Також на початку грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано.

