Фото из открытых источников

Прокурорами Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, организовавших схему получения взяток за успешную сдачу экзаменов. Стало известно, какую схему разработали злоумышленники

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

К схеме были привлечены главный и бывший сотрудники одного из отделов Госпродпотребслужбы, а также преподаватель государственного вуза. Они искали людей, которые хотели получить удостоверение тракториста-машиниста.

С "клиентами" они проводили специализированное обучение. Впоследствии они требовали взятку: кто заплатит — тот гарантированно сдаст экзамен. Практически схема подрывала законность в сфере подготовки профессионалов для аграрных компаний.

Известно, что за период 2024-2025 годов обвиняемые получили от 59 человек взяток почти на 300 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.