18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 18:35

Не заплатил - не сдал экзамен: на Днепропетровщине дельцы устроили "бизнес" на водительских удостоверениях - среди них учитель университета

14 января 2026, 18:35
Фото из открытых источников
Прокурорами Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, организовавших схему получения взяток за успешную сдачу экзаменов. Стало известно, какую схему разработали злоумышленники

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

К схеме были привлечены главный и бывший сотрудники одного из отделов Госпродпотребслужбы, а также преподаватель государственного вуза. Они искали людей, которые хотели получить удостоверение тракториста-машиниста.

С "клиентами" они проводили специализированное обучение. Впоследствии они требовали взятку: кто заплатит — тот гарантированно сдаст экзамен. Практически схема подрывала законность в сфере подготовки профессионалов для аграрных компаний.

Известно, что за период 2024-2025 годов обвиняемые получили от 59 человек взяток почти на 300 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

взятка прокуратура Днепр
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
