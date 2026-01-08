На Волыни аферисты выманили кругленькую сумму у 80-летнего дедушки

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что мошенники обманули 80-летнего жителя села Забороль. Аферисты выманили у него 1100 долларов и 3000 гривен. Их схема была такова: они предлагали доверчивым гражданам купить у них по якобы выгодной цене кухонную посуду, бытовые приборы и электроинструменты известных производителей, а на самом деле это были низкокачественные подделки, которые стоят в десятки раз меньше.

"Прокуратура обращается к гражданам с просьбой быть осторожными, не пускать в дома незнакомцев, не соглашаться ни на какие их предложения, а также предупредить своих пожилых родственников, которые чаще всего страдают от таких преступлений, о возможных мошеннических действиях злоумышленников", - призывают правоохранители.

