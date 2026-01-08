15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
14:59  08 января
В Украину идут 30-градусные морозы
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
08 января 2026, 15:55

На Волыни аферисты выманили кругленькую сумму у 80-летнего дедушки

08 января 2026, 15:55
Иллюстративное фото
На Волыни двум иностранцам сообщили о подозрении. Они обманули пенсионера

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что мошенники обманули 80-летнего жителя села Забороль. Аферисты выманили у него 1100 долларов и 3000 гривен. Их схема была такова: они предлагали доверчивым гражданам купить у них по якобы выгодной цене кухонную посуду, бытовые приборы и электроинструменты известных производителей, а на самом деле это были низкокачественные подделки, которые стоят в десятки раз меньше.

"Прокуратура обращается к гражданам с просьбой быть осторожными, не пускать в дома незнакомцев, не соглашаться ни на какие их предложения, а также предупредить своих пожилых родственников, которые чаще всего страдают от таких преступлений, о возможных мошеннических действиях злоумышленников", - призывают правоохранители.

Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Умер известный украинский дирижер
08 января 2026, 16:35
В Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня
08 января 2026, 16:15
Во Львове прошла акция в поддержку пограничников
08 января 2026, 15:19
Непогода в Украине усложнила движение: ДТП и ограничения на дорогах в семи областях
08 января 2026, 15:08
Нанес государству 72 млн грн ущерба: на Львовщине ДБР подозревает бывшего чиновника Нацгвардии
08 января 2026, 14:39
Шуфричу разрешили выйти из-под стражи
08 января 2026, 14:35
4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу
08 января 2026, 14:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
