11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 14:39

На Буковине таможенник брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone

13 января 2026, 14:39
Фото: ГБР
Правоохранители задержали на систематических взятках заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни. Чиновник помогал предпринимателям контрабандно ввозить в Украину топовые модели мобильных телефонов марки Apple

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За помощь в сокрытии от таможенного контроля за неуплаты обязательных платежей таможенник брал 100 долларов за каждый телефон. В "пакет услуг" входили советы по способам сокрытия техники при пересечении границы, а также обеспечении беспрепятственного проезда через таможенный пост.

Следователи установили, что только от одного предпринимателя за перевозку одной партии гаджетов он получил 10 тысяч 400 долларов.

Чиновника задержали при получении части взятки от коммерсанта.

На Буковине должностное лицо таможенного поста брало по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone

Первые средства фигурант просил отправить по почте посредством посылки. После последнего перемещения техники он приказал передать 4,2 тысячи долларов своей жене. В ходе следственных действий женщина пыталась скрыть деньги и выбросила их во втулке от туалетной бумаги за окно.

Правоохранители также провели обыски по месту жительства фигуранта и таможни. Во время обысков изъяли почти полмиллиона гривен в разной иностранной валюте, карточки иностранных банков и мобильные телефоны.

Таможеннику объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Фигуранту грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Его взяли под стражу по альтернативному внесению залога.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других чиновников таможни, которые могут быть причастны к схеме.

Напомним, в декабре жительница Волыни пыталась незаконно ввезти в Украину 23 iPhone 17 Pro Max. Она спрятала их в сумке с продуктами. Общая ориентировочная стоимость телефонов – более 1,6 млн грн.

