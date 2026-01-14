Фото з відкритих джерел

Прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які організували схему одержання хабарів за успішне складання іспитів. Стало відомо, яку схему розробили зловмисники

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

До схеми були залучені залучені головний та колишній співробітники одного з відділів Держпродспоживслужби, а також викладач державного вишу. Вони шукали людей, які хотіли отримати посвідчення тракториста-машиніста.

З "клієнтами" вони проводили спеціалізоване навчання. Згодом вони вимагали хабар: хто заплатить — той гарантовано складе іспит. Фактично схема підривала законність у сфері підготовки фахівців для аграрних підприємств.

Відомо, що за період 2024-2025 років обвинувачені отримали від 59 людей хабарів на майже 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.