18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 18:35

Не заплатив - не склав іспит: на Дніпропетровщині ділки влаштували "бізнес" на посвідченнях водіїв - серед них вчитель університету

14 січня 2026, 18:35
Фото з відкритих джерел
Прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які організували схему одержання хабарів за успішне складання іспитів. Стало відомо, яку схему розробили зловмисники

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

До схеми були залучені залучені головний та колишній співробітники одного з відділів Держпродспоживслужби, а також викладач державного вишу. Вони шукали людей, які хотіли отримати посвідчення тракториста-машиніста.

З "клієнтами" вони проводили спеціалізоване навчання. Згодом вони вимагали хабар: хто заплатить — той гарантовано складе іспит. Фактично схема підривала законність у сфері підготовки фахівців для аграрних підприємств.

Відомо, що за період 2024-2025 років обвинувачені отримали від 59 людей хабарів на майже 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

хабар прокуратура Дніпро
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
