21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2025, 15:45

Решил прочитать его: на Хмельнитчине мужчина "заминировал ТЦК"

25 декабря 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал гражданина виновным в заведомо ложном уведомлении о заминировании. Оказалось, он сделал это из-за неприязненного отношения к ТЦК

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

19 февраля мужчина около 3 часов ночи позвонил по телефону правоохранителям. Он сообщил, что заложил взрывчатку в помещении ТЦК. Когда стражи порядка прибыли по адресу, опасных предметов там не нашли.

На суде мужчина раскаялся. Он рассказал, что не помнит подробностей и был пьян. По его словам, работники ТЦК неоднократно забирали его для мобилизации, хотя он показывал им документы, которые не могут быть мобилизованы. Поэтому он решил "проучить их".

За ложное сообщение о заминировании суд определил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Но, учитывая неотбытое наказание по предыдущему приговору, окончательный срок заключения составит 5 лет и 2 месяца.

Напомним, в начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК суд Хмельницкая область
В Одессе трое работников ТЦК после замечания избили полицейского
18 декабря 2025, 14:25
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Стрельба из ТЦК в Днепре: военные ранены - что говорят в полиции
25 декабря 2025, 16:15
Угрозы вместо лечения: Нацполиция разоблачила мошенников, шантажировавших заказывавших лекарства людей
25 декабря 2025, 14:30
В Киевской области Nissan влетел в Audi: три человека пострадали
25 декабря 2025, 13:45
В Полтавской области водитель сбил пенсионерку и оставил на дороге
25 декабря 2025, 12:55
Забрал к2 миллиона, пошел в СЗЧ и отправился за решетку: в Днепре судили военного за дезертирство
25 декабря 2025, 12:30
Украинцы поддерживают активизацию мирных переговоров – соцопрос
25 декабря 2025, 11:25
Россияне атаковали Черниговщину: беспилотник попал в многоэтажку
25 декабря 2025, 11:00
Рождественская атака: оккупанты атаковали Одесскую область, есть погибший
25 декабря 2025, 10:30
Актер-военный Андрей Фединчик рассказал о тяжелой болезни мамы
25 декабря 2025, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »