Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал гражданина виновным в заведомо ложном уведомлении о заминировании. Оказалось, он сделал это из-за неприязненного отношения к ТЦК

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

19 февраля мужчина около 3 часов ночи позвонил по телефону правоохранителям. Он сообщил, что заложил взрывчатку в помещении ТЦК. Когда стражи порядка прибыли по адресу, опасных предметов там не нашли.

На суде мужчина раскаялся. Он рассказал, что не помнит подробностей и был пьян. По его словам, работники ТЦК неоднократно забирали его для мобилизации, хотя он показывал им документы, которые не могут быть мобилизованы. Поэтому он решил "проучить их".

За ложное сообщение о заминировании суд определил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Но, учитывая неотбытое наказание по предыдущему приговору, окончательный срок заключения составит 5 лет и 2 месяца.

Напомним, в начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.