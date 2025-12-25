Фото з відкритих джерел

Вдень у Дніпрі пролунали постріли на вулиці Калиновій. Згодом стало відомо, що це був інцидент за участі ТЦК

Про це повідомляє поліція Дніпра, передає RegioNews.

У поліції зазначили, що це сталось під час проведення заходів оповіщення. За даними правоохоронців, чоловік ножем поранив двох військових ТЦК. Постраждалих госпіталізували медики. Для затримання чоловіка один із військових стріляв у повітря.

Варто зазначити, що в місцевих пабліках також казали, що чоловік нібито підрізав автомобіль ТЦК, після чого пролунали постріли.

Нагадаємо, на початку грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано.