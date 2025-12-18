08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
08:28  18 грудня
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
08:14  18 грудня
На Черкащині легковик врізався в дерево: водій загинув, пасажира госпіталізували
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 07:59

Армія РФ атакувала дронами Кривий Ріг: є постраждалі

18 грудня 2025, 07:59
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

В ніч на 18 грудня російські військові здійснили атаку безпілотниками на Кривий Ріг на Дніпропетровщині

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждали чотири людини. Жінок 71 і 67 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні.

Зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, пʼять двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

Армія РФ атакувала дронами Кривий Ріг: є постраждалі
Армія РФ атакувала дронами Кривий Ріг

Також посадовець повідомив, що Нікопольщину росіяни обстріляли з РСЗВ "Град", поцілили FPV-дроном. Під ударом були Марганець і Покровська громада. Наслідки уточнюються.

Очільник ОВА зазначив, що вночі українські захисники збили над Дніпропетровщиною вісім безпілотників.

Нагадаємо, вночі 18 грудня ворог масовано атакував ударними дронами Черкаси. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі. Відомо про шістьох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли Кривий Ріг постраждалі
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На вокзалі у Вінниці потяг на смерть збив 18-річну дівчину
18 грудня 2025, 09:58
Смертельна ДТП на Львівщині: мінівен зіткнувся з мікроавтобусом
18 грудня 2025, 09:48
Звернення Трампа: старі теми, без згадування України
18 грудня 2025, 09:40
В Одесі сталася пожежа на СТО
18 грудня 2025, 09:25
Скандал у Києві: банк відмовився видати картку військовому з ампутаціями
18 грудня 2025, 09:24
Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову
18 грудня 2025, 08:59
В Одесі накрили мережу нелегальних АЗС з фальсифікованим пальним
18 грудня 2025, 08:56
ППО знешкодила 63 з 82 російських дронів: є влучання на 12 локаціях
18 грудня 2025, 08:49
На Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС
18 грудня 2025, 08:42
Обікрав будинки містян на понад пів мільйона гривень: у Хмельницькому винесли вирок серійному злодію
18 грудня 2025, 08:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »