Фото: ОВА

В ніч на 18 грудня російські військові здійснили атаку безпілотниками на Кривий Ріг на Дніпропетровщині

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждали чотири людини. Жінок 71 і 67 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні.

Зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, пʼять двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

Також посадовець повідомив, що Нікопольщину росіяни обстріляли з РСЗВ "Град", поцілили FPV-дроном. Під ударом були Марганець і Покровська громада. Наслідки уточнюються.

Очільник ОВА зазначив, що вночі українські захисники збили над Дніпропетровщиною вісім безпілотників.

Нагадаємо, вночі 18 грудня ворог масовано атакував ударними дронами Черкаси. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі. Відомо про шістьох постраждалих.