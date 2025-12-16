07:58  16 грудня
На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
07:16  16 грудня
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
01:30  16 грудня
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 07:49

Росіяни пошкодили інфраструктуру, підприємство та АЗС на Дніпропетровщині

16 грудня 2025, 07:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До ночі та вранці 16 грудня російські загарбники продовжували атакувати Нікопольщину, били артилерією і безпілотниками

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Від ворожих ударів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, АЗС.

На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.

Посадовець зазначив, що вночі українські захисники збили над областю 8 безпілотників.

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Відомо про трьох травмованих внаслідок обстрілу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли інфраструктура пошкодження
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Полтавщині Mercedes-Benz на смерть збив чоловіка
16 грудня 2025, 10:40
Росіяни вночі атакували Одещину десятками дронів: горів склад із побутовою технікою
16 грудня 2025, 10:15
Гроші в картонній коробці: киянин намагався вивезти за кордон понад 1,8 млн грн готівкою у валюті
16 грудня 2025, 09:54
На Чернігівщині через падіння БпЛА загорілася ферма: загинула худоба
16 грудня 2025, 09:40
Обіцянки без членства: як США бачать безпеку України
16 грудня 2025, 09:23
Зеленський розповів, чи плануються референдум і вибори в Україні
16 грудня 2025, 09:11
ППО знешкодила 57 з 69 безпілотників: є влучання на семи локаціях
16 грудня 2025, 09:08
На Полтавщині через чадний газ загинула жінка, 15-річна дівчинка – у лікарні
16 грудня 2025, 08:57
Військові РФ атакували дроном маршрутку на Запоріжжі
16 грудня 2025, 08:51
На Черкащині керівник колонії організував схему збагачення на засуджених
16 грудня 2025, 08:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »