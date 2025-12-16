Росіяни пошкодили інфраструктуру, підприємство та АЗС на Дніпропетровщині
До ночі та вранці 16 грудня російські загарбники продовжували атакувати Нікопольщину, били артилерією і безпілотниками
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Від ворожих ударів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, АЗС.
На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.
Посадовець зазначив, що вночі українські захисники збили над областю 8 безпілотників.
Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Відомо про трьох травмованих внаслідок обстрілу.