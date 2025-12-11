Фото: ОВА

В ніч на 11 грудня війська РФ атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Нікопольський район потерпав від ворожих артобстрілів й атак FPV-дронами. Під прицілом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджені чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, два газогони, мікроавтобус.

Скерував безпілотник агресор і по Зеленодольській громаді Криворіжжя.

Також вночі росіяни поцілили БпЛА по Дубовиківській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Вогнем знищені три легкики, ще вісім – потрощені. Рятувальники ліквідували загоряння.

На щастя, постраждалих серед людей немає.

За даними посадовця, українські захисники вночі збили в області 14 безпілотників.

Фото – з Нікопольщини.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Основний удар прийняв на себе Кременчук.