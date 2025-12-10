16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
10 грудня 2025, 22:35

У Києві судили правоохоронця, який вимагав хабар

10 грудня 2025, 22:35
Ілюстративне фото
Дніпровський райсуд міста Києва визнав колишнього працівника поліції винним в одержанні хабаря. Гроші він вимагав у підприємця

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Навесні 2023 року до СБУ звернувся роздрібний торговець, який продає овочі та фрукти й має декілька торгівельних точок у Дніпровському районі Києва. Він розповів, що правоохоронці вилучили його товар, і заявили, що якщо він хоче працювати безперешкодно, то він повинен отримати дозвіл у їхнього начальника.

Коли підприємець зустрівся із начальником сектору превенції відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву "Воскресенка") Дніпровського УП ГУНП у місті Києві, правоохоронець ніби назвав умови: щомісяця платити за кожну торгову точку по 5 тисяч гривень. Загалом було передано 45 тисяч гривень.

Колишній правоохоронець на суді провину не визнав. За його словами, він, нібито, запропонував тому підприємцю допомогу з придбанням черешні за вигідними цінами, а не вимагав хабар.

Суд визнав доведеним отримання 30 тисячі гривень хабаря. При цьому в діях колишнього правоохоронця не побачили погроз або примушування. В результаті суд призначив покарання у вигляді 68 тисяч гривень штрафу. Також йому заборонили на три роки обіймати посади у правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці в приміщенні лікарні затримали лікарку після отримання $2000 за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та встановлення вищого відсотка втрати працездатності.

суд хабар
