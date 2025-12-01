Фото з відкритих джерел

У Дніпрі після удару балістикою тривали рятувальні роботи. В процесі рятувальники знайшли птаха

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Вибухова хвиля вибила вікна, зруйнувала офіси та понівечила перекриття. Рятувальники в одному з офісних приміщень знайшли папугу породи синьолобий амазон. Птах знаходився у клітці. Зазначається, що клітка вціліла попри те, що навколо були уламки скла та мебелі.

Нагадаємо, зранку 1 грудня в Дніпрі пролунав вибух. Росіяни атакували місто балістичною ракетою. Внаслідок атаки є поранені, повідомлялось про загибель трьох людей.