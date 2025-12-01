Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих і 8 постраждалих
Внаслідок ракетного удару по Дніпру, який російська армія здійснила вранці 1 грудня, загинули три людини
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Попередньо, 8 людей постраждали", – сказав посадовець.
Наразі триває рятувальна операція. Внаслідок удару пошкоджено СТО та підприємства.
"Обстеження території триває, наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога", – зазначив Гайваненко.
Нагадаємо, потужний вибух пролунав у Дніпрі під час повітряної тривоги о 10:14 – після попередження Повітряних Сил ЗСУ про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.