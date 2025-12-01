15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
01 грудня 2025, 12:01

Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих і 8 постраждалих

01 грудня 2025, 12:01
Фото: Суспільне Дніпро
Внаслідок ракетного удару по Дніпру, який російська армія здійснила вранці 1 грудня, загинули три людини

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Попередньо, 8 людей постраждали", – сказав посадовець.

Наразі триває рятувальна операція. Внаслідок удару пошкоджено СТО та підприємства.

"Обстеження території триває, наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога", – зазначив Гайваненко.

Нагадаємо, потужний вибух пролунав у Дніпрі під час повітряної тривоги о 10:14 – після попередження Повітряних Сил ЗСУ про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

