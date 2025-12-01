Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 1 грудня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух

Про це інформує RegioNews із посиланням на "Відомо".

Вибух пролунав о 10:14 після попередження Повітряних Сил ЗСУ про загрозу застосування балістичного озброєння з російського міста Таганрог.

"Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російська армія атакувала Нікопольський та Павлоградського райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак пошкоджена інфраструктура.