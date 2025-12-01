Росіяни атакували балістикою Дніпро
Вранці 1 грудня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух
Про це інформує RegioNews із посиланням на "Відомо".
Вибух пролунав о 10:14 після попередження Повітряних Сил ЗСУ про загрозу застосування балістичного озброєння з російського міста Таганрог.
"Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російська армія атакувала Нікопольський та Павлоградського райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак пошкоджена інфраструктура.
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Внаслідок ворожих обстрілів є знестумлення у кількох областях – Міненерго
01 грудня 2025, 10:59На Львівщині пенсіонер напав на ТЦК та побив військового: як його покарали
01 грудня 2025, 10:55До останнього не вірив: Єрмак влаштував Зеленському емоційну сцену перед відставкою – УП
01 грудня 2025, 10:48Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці: в чому причина
01 грудня 2025, 10:39Переговори у США: які сигнали та чого чекати далі
01 грудня 2025, 10:20Російські окупанти атакували маршрутку у Херсоні
01 грудня 2025, 10:09На Житомирщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: рятувальники деблокували постраждалих
01 грудня 2025, 09:57Клініка і квартири Цукермана під арештом у межах розслідування "Мідас"
01 грудня 2025, 09:57Сили ППО вночі знешкодили 63 з 89 безпілотників: є влучання на 9 локаціях
01 грудня 2025, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі блоги »