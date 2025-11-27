11:40  27 листопада
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
09:42  27 листопада
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
08:49  27 листопада
На Київщині фура зʼїхала в кювет та загорілася
27 листопада 2025, 10:09

На Дніпропетровщині затримали коригувальника, якого росіяни завербували на сайті знайомств

27 листопада 2025, 10:09
Фото: СБУ
СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Наведенням ворожих атак на портове місто займався завербований місцевий 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації.

У поле зору ФСБ він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств. Тоді на чоловіка вийшла "позаштатна співробітниця" російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися "поближче". Під час спілкування жінка розповіла йому, що мешкає у тимчасово окупованій Каховці. Завоювавши довіру фігуранта маніпуляціями, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником ФСБ.

Після вербування агент отримав від куратора детальні вказівки щодо шпигунства за українськими підрозділами, що обороняють місто. Він обходив місто, уникаючи блокпостів, і таємно збирав інформацію про сили оборони, яку надсилав російському спецслужбісту.

За наявними даними, окупанти планували незабаром через FPV-дрон передати агенту саморобну вибухівку для підготовки теракту на Дніпропетровщині.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали 16-річного підлітка, який на замовлення росіян вчинив у Дніпрі подвійний теракт. Хлопцеві загрожує до 15 років ув'язнення.

