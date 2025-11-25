На Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів понівечена інфраструктура

Фото: ОВА

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

До ночі росіяни продовжували бити по Нікопольщині, атакуючи район FPV-дронами та артилерією. Під прицілом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватний будинок та АЗС.

Внаслідок атаки БпЛА на Миколаївську громаду Синельниківського району понівечена інфраструктура.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Посадовець зазначив, що вночі сили ППО знищили в області 12 безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські віськові здійснили масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.