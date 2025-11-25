Ілюстративне фото

У Дніпрі засудили чоловіка, який обкрадав продавців OLX. Він підмінював дорогі годинники на дешеві копії

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Чоловік продумав схему. Спочатку він знаходив оголошення на OLX, де продавали оригінальні Apple Watch. Згодом він домовлявся про відправку поштою. Уже на відділенні Нової пошти зловмисник міняв дорогий гаджет на дешеву підробку. В результаті Нова пошта повинна була компенсувати 42 тисячі гривень.

"Заробляв" цією схемою чоловік кілька місяців. Згодом його затримали. На суді він повністю визнав провину. У квітні 2025 року суд призначив йому покарання: 3 роки 3 місяці обмеження волі, проте з іспитовим строком 3 роки.

Крім того, зловмисник зобов'язаній компенсувати Новій Пошті 42 100 гривень збитків та сплатити 210 судових витрат.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.