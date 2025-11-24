Фото: поліція

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

По Нікопольському району росіяни били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, також застосовували FPV-дрони. Від ворожих атак потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Є пошкодження на території підрозділу пожежно-рятувальної частини.

Ворог скерував БпЛА й на дві громади Синельниківщини – Покровську та Межівську. Внаслідок атак понівечена інфраструктура.

На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.

Посадовець зазначив, що вночі сили ППО збили в області два безпілотники.

