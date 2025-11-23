14:45  23 листопада
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
11:49  23 листопада
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
09:00  23 листопада
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 17:00

У Дніпрі підозрюваний у стрілянині 46-річний чоловік спричинив поранення двом містянам

23 листопада 2025, 17:00
Фото: Національна поліція України
У Дніпрі під час конфлікту між трьома чоловіками двоє отримали поранення внаслідок стрілянини

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Самарському районі Дніпра 22 листопада ввечері сталася бійка між трьома чоловіками, під час якої один із учасників застосував вогнепальну зброю. Двоє містян, 22 та 47 років, отримали поранення і були госпіталізовані до місцевої лікарні.

Затриманий підозрюваний очікує на досудове розслідування

46-річному чоловіку, який відкрив вогонь, оголошено підозру у замаху на умисне вбивство, незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві. Наразі триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії, зокрема допит затриманого та огляд місця події.

Інцидент стався неподалік школи №129 у Придніпровську. Очевидці розповіли, що спочатку між учасниками виник конфлікт, який переріс у бійку. Після цього пролунали постріли, що спричинили поранення потерпілих.

Стрілянина сталася ввечері 22 листопада

Правоохоронці з’ясовують всі обставини конфлікту, включно з мотивами стрільця та послідовністю подій. Розслідування триває, і правоохоронці наголошують на необхідності встановлення повного хронологічного ланцюга подій.

Нагадаємо, на Прикарпатті посеред обласного центру чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї після конфлікту з іншим місцевим жителем – кілька пострілів у повітря пролунали близько восьмої вечора в центрі міста.

підозра стрілянина конфлікт затримання Дніпро поранені вогнепальне поранення вогнепальна зброя
07 серпня 2025
