В Тернополе возросло количество жертв в результате российской атаки

фото: Национальная полиция

Число погибших в результате ракетного удара РФ по Тернополю возросло до 31

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

"Количество погибших – 31 человек, среди них – шестеро детей. Травмированных – 94, в том числе 18 детей", – говорится в сообщении.

Все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте вражеских обстрелов.

Также идет идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести.

Напомним, 21 ноября в Тернополе под завалами обнаружили тела женщины и ее маленьких детей. С начала спасательной операции в городе за помощью к специалистам обратились уже 388 человек.