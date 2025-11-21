14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 19:08

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих та п'ятеро поранених

21 листопада 2025, 19:08
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко
Протягом доби Нікопольський та Криворізький райони зазнали серії обстрілів, унаслідок яких постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом доби російські війська неодноразово атакували громади Нікопольського району, застосовуючи ударні дрони та артилерію. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. За даними місцевої влади, унаслідок влучань загинули двоє чоловіків віком 66 і 64 роки. Ще п’ятеро людей дістали поранення, двох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Під час обстрілів у Нікопольському районі виникли пожежі

Унаслідок атаки спалахнуло фермерське господарство. Згоріли тонни зібраної цибулі, також вогонь охопив приватний будинок. Пожежні підрозділи оперативно локалізували обидва загоряння. Окрім цього, пошкоджено інфраструктуру та житловий сектор: зруйновано один приватний будинок, ще одинадцять осель різного типу постраждали. Руйнувань зазнали господарські споруди, гараж, магазин, автомобіль, а також лінії електропередач та газопровід.

Зруйновані будинки та господарські споруди

Окремо агресор завдав ударів по територіях Криворізького району. Під атаками безпілотників опинилися Зеленодольська та Грушівська громади, де зафіксовано пошкодження інфраструктури. Дані про масштаби руйнувань уточнюються фахівцями на місцях.

Рятувальники ліквідовують наслідки атак

Також безпілотники спрямували на Павлоградський район. Рятувальні служби й місцева влада збирають інформацію про наслідки, оскільки частина ударів могла зачепити промислові та житлові об’єкти. Надзвичайники продовжують обстежувати територію та ліквідовувати наслідки атак.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму зверненні попередив українців, що країна стоїть перед найважчим вибором в історії – або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, натякаючи на тиск щодо прийняття "складних 28 пунктів" мирної угоди.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
