Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

Протягом доби Нікопольський та Криворізький райони зазнали серії обстрілів, унаслідок яких постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом доби російські війська неодноразово атакували громади Нікопольського району, застосовуючи ударні дрони та артилерію. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. За даними місцевої влади, унаслідок влучань загинули двоє чоловіків віком 66 і 64 роки. Ще п’ятеро людей дістали поранення, двох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Під час обстрілів у Нікопольському районі виникли пожежі

Унаслідок атаки спалахнуло фермерське господарство. Згоріли тонни зібраної цибулі, також вогонь охопив приватний будинок. Пожежні підрозділи оперативно локалізували обидва загоряння. Окрім цього, пошкоджено інфраструктуру та житловий сектор: зруйновано один приватний будинок, ще одинадцять осель різного типу постраждали. Руйнувань зазнали господарські споруди, гараж, магазин, автомобіль, а також лінії електропередач та газопровід.

Зруйновані будинки та господарські споруди

Окремо агресор завдав ударів по територіях Криворізького району. Під атаками безпілотників опинилися Зеленодольська та Грушівська громади, де зафіксовано пошкодження інфраструктури. Дані про масштаби руйнувань уточнюються фахівцями на місцях.

Рятувальники ліквідовують наслідки атак

Також безпілотники спрямували на Павлоградський район. Рятувальні служби й місцева влада збирають інформацію про наслідки, оскільки частина ударів могла зачепити промислові та житлові об’єкти. Надзвичайники продовжують обстежувати територію та ліквідовувати наслідки атак.

