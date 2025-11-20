Увечері 19 листопада, внаслідок чергової російської атаки з використанням безпілотних літальних апаратів (БпЛА), по Дніпру був пошкоджений склад харчової продукції Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). За попередніми даними, внаслідок удару були завдані серйозні пошкодження складських приміщень

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Наразі представники ВПП ООН проводять підрахунок збитків, оцінюючи масштаби пошкоджень та втрат. Повідомляється, що склад містив важливі запаси харчових продуктів, які використовуються для гуманітарної допомоги в Україні та інших країнах, що постраждали від конфлікту.

Реакції від представників ООН або офіційних органів України поки що не надійшло, проте ця атака стала ще одним прикладом використання цивільних об'єктів як мішеней у війні. У ситуації, коли продовольча безпека є критично важливою, ці дії можуть мати серйозні наслідки для постраждалих громадян та регіонів.

Гуманітарні організації вже заявили про необхідність термінових заходів для захисту гуманітарних складів і доставки продовольства до тих, хто його потребує.

