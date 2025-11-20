13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
09:20  21 листопада
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
20 листопада 2025, 16:29

Внаслідок російської атаки по Дніпру постраждав склад Всесвітньої продовольчої програми ООН: фото

20 листопада 2025, 16:29
Увечері 19 листопада, внаслідок чергової російської атаки з використанням безпілотних літальних апаратів (БпЛА), по Дніпру був пошкоджений склад харчової продукції Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). За попередніми даними, внаслідок удару були завдані серйозні пошкодження складських приміщень

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Наразі представники ВПП ООН проводять підрахунок збитків, оцінюючи масштаби пошкоджень та втрат. Повідомляється, що склад містив важливі запаси харчових продуктів, які використовуються для гуманітарної допомоги в Україні та інших країнах, що постраждали від конфлікту.

Реакції від представників ООН або офіційних органів України поки що не надійшло, проте ця атака стала ще одним прикладом використання цивільних об'єктів як мішеней у війні. У ситуації, коли продовольча безпека є критично важливою, ці дії можуть мати серйозні наслідки для постраждалих громадян та регіонів.

Гуманітарні організації вже заявили про необхідність термінових заходів для захисту гуманітарних складів і доставки продовольства до тих, хто його потребує.

Нагадаємо, 19 листопада у Тернополі внаслідок російських ударів по житлових багатоповерхівках виникли масштабні руйнування, пожежі та людські жертви. З-під завалів багатоповерхівки дістали живого постраждалого.

В Дніпрі внаслідок влучання ворожого дрону здійнялась пожежа на складі харчових продуктів
19 листопада 2025, 21:35
У Тернополі кількість загиблих зросла до 26, поранені 93 людини після ранкової атаки
19 листопада 2025, 21:20
21 дитина постраждала та троє загинули під час обстрілу Тернополя
19 листопада 2025, 20:28
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
