15:54  09 листопада
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
13:53  09 листопада
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
13:40  09 листопада
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
09 листопада 2025, 14:36

У поліції оприлюднили наслідки атак на Дніпропетровщині: понад 30 ударів і поранений цивільний

09 листопада 2025, 14:36
Фото: Національна поліція України
У кількох районах Дніпропетровщини зафіксовано нові руйнування внаслідок масованих атак російських дронів і артилерії, серед постраждалих є цивільні

Наслідки ворожих атак оприлюднила Національна поліція України, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області минула доба знову минула під обстрілами. Ворожі атаки зафіксовано одразу в кількох районах – Синельниківському, Нікопольському та Павлоградському. Про наслідки повідомили слідчі, які задокументували чергові факти руйнувань, спричинених армією РФ.

Пошкоджено десятки приватних будинків та інфраструктуру

За інформацією правоохоронців, у Синельниківському районі удар безпілотника припав по території Маломихайлівської громади. Внаслідок атаки поранення отримав 75-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, гараж і легковий автомобіль. Крім того, під обстріл потрапила Васильківська громада – зруйновано частину виробничих приміщень підприємства, житло місцевих мешканців, транспорт і елементи інфраструктури.

Рятувальники працюють на місцях обстрілів

У Нікопольському районі окупанти випустили понад 30 снарядів по мирних територіях. Вибухами пошкоджено понад десяток приватних домоволодінь, господарські споруди та кілька автомобілів. Слідчі задокументували усі факти руйнувань для подальшої оцінки збитків і відкриття кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

У Павлограді внаслідок чергової атаки безпілотника пошкоджено житловий будинок, підсобні споруди та об’єкт критичної інфраструктури. Місцева влада наголошує, що ситуація залишається напруженою, а рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів і надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, у Дніпрі оголосили дводенну жалобу за жертвами російського обстрілу багатоповерхівки, під час якого загинули троє людей, а кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Середня зарплата в Україні перевищила 26 тисяч гривень: де платять найбільше
09 листопада 2025, 14:18
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
09 листопада 2025, 13:40
На Сумщині Renault протаранив Honda під час об'їзду автобуса – троє травмованих
09 листопада 2025, 11:21
ЗСУ зупинили наступ РФ на сході Запорізької області: зачистили Солодке та Рівнопілля
09 листопада 2025, 16:35
Смертельна ДТП на трасі "Київ–Чоп": загинуло подружжя пенсіонерів
09 листопада 2025, 16:07
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
09 листопада 2025, 15:54
Зеленський підписав нові санкції: під ударом "гаманець" Путіна та російські урядовці
09 листопада 2025, 15:19
Середня зарплата в Україні перевищила 26 тисяч гривень: де платять найбільше
09 листопада 2025, 14:18
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
09 листопада 2025, 13:53
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
09 листопада 2025, 13:40
На Донеччині попрощалися з поліцейським Віталієм Олейніковим, який загинув від удару дрона
09 листопада 2025, 13:29
На Житомирщині військові захопили держпідприємство: застосовували газ та погрожували зброєю
09 листопада 2025, 12:43
