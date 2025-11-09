Фото: Національна поліція України

У кількох районах Дніпропетровщини зафіксовано нові руйнування внаслідок масованих атак російських дронів і артилерії, серед постраждалих є цивільні

Наслідки ворожих атак оприлюднила Національна поліція України, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області минула доба знову минула під обстрілами. Ворожі атаки зафіксовано одразу в кількох районах – Синельниківському, Нікопольському та Павлоградському. Про наслідки повідомили слідчі, які задокументували чергові факти руйнувань, спричинених армією РФ.

Пошкоджено десятки приватних будинків та інфраструктуру

За інформацією правоохоронців, у Синельниківському районі удар безпілотника припав по території Маломихайлівської громади. Внаслідок атаки поранення отримав 75-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, гараж і легковий автомобіль. Крім того, під обстріл потрапила Васильківська громада – зруйновано частину виробничих приміщень підприємства, житло місцевих мешканців, транспорт і елементи інфраструктури.

Рятувальники працюють на місцях обстрілів

У Нікопольському районі окупанти випустили понад 30 снарядів по мирних територіях. Вибухами пошкоджено понад десяток приватних домоволодінь, господарські споруди та кілька автомобілів. Слідчі задокументували усі факти руйнувань для подальшої оцінки збитків і відкриття кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

У Павлограді внаслідок чергової атаки безпілотника пошкоджено житловий будинок, підсобні споруди та об’єкт критичної інфраструктури. Місцева влада наголошує, що ситуація залишається напруженою, а рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів і надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, у Дніпрі оголосили дводенну жалобу за жертвами російського обстрілу багатоповерхівки, під час якого загинули троє людей, а кількість постраждалих зросла до 13 осіб.