Фото: ГСЧС

В Днепре после атаки окупантов продолжаются спасательные работы. В ГСЧС рассказали о спасении четырехлапого жителя

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Владислава Гайваненко, спасатели из-под завалов дома в Днепре достали собаку по имени Мишень. Животное жило с семьей в квартире на пятом этаже. После взрыва Мишель оказалась на втором этаже, где ее и обнаружили.

"Четырехлапу осмотрели работающие на месте кинологи. Предварительно обошлось без серьезных повреждений. Ее уже передали родственникам владельцев", - рассказал глава ОВА.

Напомним, что в ночь на 8 ноября российская армия атаковала Украину 458 дронами. В Днепре оккупанты атаковали многоэтажное здание. Спасательные работы продолжаются. Уже известно о двух погибших и десятках раненых, среди которых есть дети.