17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
08 ноября 2025, 15:00

В Днепре из-под завалов дома после атаки достали собаку

08 ноября 2025, 15:00
Фото: ГСЧС
В Днепре после атаки окупантов продолжаются спасательные работы. В ГСЧС рассказали о спасении четырехлапого жителя

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Владислава Гайваненко, спасатели из-под завалов дома в Днепре достали собаку по имени Мишень. Животное жило с семьей в квартире на пятом этаже. После взрыва Мишель оказалась на втором этаже, где ее и обнаружили.

"Четырехлапу осмотрели работающие на месте кинологи. Предварительно обошлось без серьезных повреждений. Ее уже передали родственникам владельцев", - рассказал глава ОВА.

Напомним, что в ночь на 8 ноября российская армия атаковала Украину 458 дронами. В Днепре оккупанты атаковали многоэтажное здание. Спасательные работы продолжаются. Уже известно о двух погибших и десятках раненых, среди которых есть дети.

обстрел спасатели Днепр
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
