Фото: ДСНС

У Дніпрі після атаки окупантів продовжуються рятувальні роботи. У ДСНС розповіли про порятунок чотирилапого жителя

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Владислава Гайваненка, рятувальники з-під завалів будинку в Дніпрі дістали собаку на ім'я Мішень. Тварина жила з родиною у квартирі на п'ятому поверсі. Після вибуху Мішель опинилась на другому поверсі, де її й знайшли.

"Чотирилапу оглянули кінологи, що працюють на місці. Попередньо, минулося без серйозних ушкоджень. Її вже передали родичам власників", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російська армія атакувала Україну 458 дронами. У Дніпрі окупанти атакували багатоповерховий будинок. Рятувальні роботи продовжуються. Вже відомо про двох загиблих та десятки поранених, серед яких є діти.