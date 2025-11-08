17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
08 листопада 2025, 15:00

У Дніпрі з-під завалів будинку після атаки дістали собаку

08 листопада 2025, 15:00
Фото: ДСНС
У Дніпрі після атаки окупантів продовжуються рятувальні роботи. У ДСНС розповіли про порятунок чотирилапого жителя

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Владислава Гайваненка, рятувальники з-під завалів будинку в Дніпрі дістали собаку на ім'я Мішень. Тварина жила з родиною у квартирі на п'ятому поверсі. Після вибуху Мішель опинилась на другому поверсі, де її й знайшли.

"Чотирилапу оглянули кінологи, що працюють на місці. Попередньо, минулося без серйозних ушкоджень. Її вже передали родичам власників", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російська армія атакувала Україну 458 дронами. У Дніпрі окупанти атакували багатоповерховий будинок. Рятувальні роботи продовжуються. Вже відомо про двох загиблих та десятки поранених, серед яких є діти.

Рятувальники показали наслідки нічних обстрілів на Сумщині: виникли пожежі
07 листопада 2025, 10:32
У Нікополі ворожий дрон влучив у будинок: двоє постраждалих
07 листопада 2025, 10:15
У Рівному з триметрового рову рятувальники дістали тіло чоловіка
07 листопада 2025, 08:40
В'їзд і виїзд з України повністю закритий: що відбувається - заява прикордонників
08 листопада 2025, 14:30
У Львові водій іномарки збив пенсіонерку
08 листопада 2025, 13:45
Влаштував нагородження попри заборони: в Дніпрі повідомили про підозру командиру батальйону після атаки РФ по військових ЗСУ
08 листопада 2025, 12:55
Смертельна ДТП на Харківщині: водій загинув на місці
08 листопада 2025, 12:30
У Дніпрі росіяни атакували багатоповерховий будинок: є загиблі, серед поранених є діти
08 листопада 2025, 11:45
На Рівненщині мотоцикліст збив 12-річну дитину
08 листопада 2025, 09:30
9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина
08 листопада 2025, 09:00
"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину
08 листопада 2025, 01:50
Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки
08 листопада 2025, 00:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
