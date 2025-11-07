Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 7 листопада загарбники продовжували бити по Нікопольському району, застосували FPV-дрони та артилерію

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Росіяни поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді. Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок. Ще одна оселя та лінія електропередач – пошкоджені.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки на Томаківську громаду вчора надвечір постраждав 60-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

За даними посадовця, вночі сили ППО збили на Дніпропетровщині чотири безпілотники.

Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.