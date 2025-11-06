Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кам'янському внаслідок масованої атаки російських безпілотників загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Аварійно-рятувальні роботи на місці події вже завершено

Про це повідомив ТВО голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

За даними місцевої влади, під час атаки в місті виникли кілька пожеж, частково зруйновано дах та перекриття чотириповерхового житлового будинку, пошкоджено автомобілі та інфраструктуру, у тому числі транспортне підприємство.

Атаки з безпілотників також були зафіксовані у Петропавлівській громаді Синельниківського району, де загорілася будівля комунального підприємства, та на території Нікопольщини. Там російські FPV-дрони і артилерія пошкодили п'ятиповерхівку, приватний будинок і лінію електропередач у Нікополі та Покровській громаді.

Вночі 6 листопада російські військові масовано атакували безпілотниками Кам'янське в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Постраждали 8 людей.

Раніше повідомлялося, в нічній атаці російських безпілотників на Україну сили ППО знешкодили більшість цілей. Загалом під загрозою опинилися критичні об'єкти по всій країні, а ворог намагався прорвати оборону з різних напрямків.