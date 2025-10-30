12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 14:33

Повернули з Німеччини: підозрюваного у наркобізнесі Дніпра екстрадували для суду

30 жовтня 2025, 14:33
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Його підозрюють у виготовленні та збуті психотропної речовини "метамфетамін" на території Дніпра

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік у 2019 році отримав підозру за участь у злочинній організації з 11 осіб, незаконне виробництво, перевезення та зберігання наркотиків із метою збуту, а також за придбання та зберігання обладнання для їх виготовлення. Тривалий час він переховувався від правоохоронців і був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол.

У червні цього року підозрюваного затримали в Німеччині. Після розгляду запиту українських прокурорів німецькі компетентні органи погодили його екстрадицію. 20 жовтня чоловіка доставили в Україну до місця попереднього тримання під вартою.

Суд за клопотанням прокурорів застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а обвинувальний акт скеровано для розгляду до суду.

Раніше повідомлялося, правоохоронці Львівщини блокували масштабний канал контрабанди наркотиків з Польщі. Під час операції вилучено 27 кг психотропних речовин, орієнтовна вартість яких становить 42 млн грн.

