В результате атак РФ на Днепропетровщине повреждены сельхозпредприятие и газопровод

Фото: ОВА

В ночь на 28 октября российская армия обстреляла Никопольский и Синельниковский районы

Об этом сообщил в.и.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Враг атаковал Никопольщину артиллерией и беспилотниками: под ударом оказались Никополь и Покровская громада. В результате обстрелов загорелись частный дом и хозяйственное сооружение – пожар ликвидировали. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и газопровод.

Россияне также попали беспилотником по Шахтерской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.

К счастью, люди не пострадали.

Напомним, в Чернигове поздно вечером понедельника, 27 октября, произошел взрыв. "Шахед" упал в центральной части города.