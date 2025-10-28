В Днепропетровской области пенсионера оштрафовали за избиение жены

Иллюстративное фото: из открытых источников

В поселке Петриковка Днепровского района суд оштрафовал пенсионера, который во время семейной ссоры избил свою жену

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на приговор районного суда, передает RegioNews.

По материалам дела, конфликт между супругами произошел вечером 7 октября.

Мужчина четыре раза ударил жену кулаком, а затем нанес еще пять ударов бревном по голове. Потерпевшая получила телесные повреждения, не имевшие длительных последствий.

Суд учел искреннее раскаяние мужчины, отсутствие судимостей и легкую степень тяжести преступления.

На основании этих обстоятельств пенсионер признан виновным по части 1 статьи 125 УК Украины и назначен штраф в размере 850 гривен.

Напомним, на Закарпатье продолжается расследование резонансного убийства супругов пенсионеров, которое произошло 12 октября в селе Каменское. Полицейские уже установили и задержали 42-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к этому преступлению. К нему, по предварительным данным, также могут быть причастны еще двое 15-летних юношей.