28 жовтня 2025, 08:23

На Дніпропетровщині пенсіонера оштрафували за побиття дружини

28 жовтня 2025, 08:23
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У селищі Петриківка Дніпровського району суд оштрафував пенсіонера, який під час сімейної сварки побив свою дружину

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на вирок районного суду, передає RegioNews.

За матеріалами справи, конфлікт між подружжям стався ввечері 7 жовтня.

Чоловік чотири рази вдарив дружину кулаком, а потім завдав ще п'ять ударів колодою по голові. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, які не мали тривалих наслідків.

Суд врахував щире каяття чоловіка, відсутність судимостей та легкий ступінь тяжкості злочину.

На підставі цих обставин пенсіонера визнали винним за частиною 1 статті 125 КК України та призначили штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті триває розслідування резонансного вбивства подружжя пенсіонерів, яке сталося 12 жовтня в селі Кам'янське. Поліцейські вже встановили та затримали 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у причетності до цього злочину. До нього, за попередніми даними, також можуть бути причетні ще двоє 15-річних юнаків.

суд штраф Дніпропетровська область Дружина Побиття пенсіонер
