Вибух у Кривому Розі: над містом піднявся стовп диму

У Кривому Розі сьогодні, 26 жовтня, пролунав потужний вибух. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, він стався після попередження про рух керованої авіабомби у напрямку міста з південного сходу

Про це інформує "Відомо", передає RegioNews.

Вибух стався об 11:41, після чого в небі над містом піднявся стовп диму.

Також ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Наразі в Кривому Розі триває повітряна тривога, небезпека зберігається. Громадян закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову здійснили атаку на Київ. Відомо, що в результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, ще понад 30 осіб постраждали, серед них семеро дітей.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки на Київ загинули мати 46 років і 19-річна донька, одне тіло залишається неідентифікованим.