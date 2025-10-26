13:52  26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
13:21  26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня 2025, 12:06

Вибух у Кривому Розі: над містом піднявся стовп диму

26 жовтня 2025, 12:06
Фото: Відомо
У Кривому Розі сьогодні, 26 жовтня, пролунав потужний вибух. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, він стався після попередження про рух керованої авіабомби у напрямку міста з південного сходу

Про це інформує "Відомо", передає RegioNews.

Вибух стався об 11:41, після чого в небі над містом піднявся стовп диму.

Також ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Наразі в Кривому Розі триває повітряна тривога, небезпека зберігається. Громадян закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову здійснили атаку на Київ. Відомо, що в результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, ще понад 30 осіб постраждали, серед них семеро дітей.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки на Київ загинули мати 46 років і 19-річна донька, одне тіло залишається неідентифікованим.

вибух Дніпропетровська область Кривий Ріг атака повітряна тривога російська армія
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
