14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
21:55  24 октября
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
18:31  24 октября
В Луцке 13-летний мальчик скончался после съеденной шаурмы – не успел доехать в больницу
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 22:40

У автовокзала Днепра нашли человеческие останки: стало известно, что там было раньше

24 октября 2025, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото: Валерий Касьяненко
Читайте також
українською мовою

У центрального автовокзала Днепра обнаружили человеческие останки. Исследователь истории Валерий Касьяненко рассказал, на что может указывать такая находка

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что это место бывшего военного кладбища. В годы Второй мировой войны там хоронили солдат. Теперь там нашли кости, гильзы и старинные монеты. В настоящее время археологические исследования возле центрального автовокзала Днепра продолжают.

Человеческие останки

Эксперт объяснил, что большинство останков после войны эксгумировали и перевезли в другие страны. Однако нынешняя находка указывает на то, что тогда обнаружили не все захоронения. Вероятно, найденные кости пролежали под землей несколько десятков лет. Рядом с останками также находились советские монеты, гильзы, фрагменты железных предметов и кирпича. Все они указывают на сложную и насыщенную историю этого участка.

"Вот такая культурная прослойка возле центрального автовокзала Днепра, где когда-то было военное кладбище: расклепанные немецкие гильзы, старое железо и кирпич, советские монеты и даже кости (человеческие?)", - говорит историк Валерий Касьяненко.

Пока неизвестно, кому именно принадлежат эти останки. Для этого будут проведены дополнительные исследования.

Известное среди историков место

На самом деле, Парк Памяти и Примирения уже становился местом археологических находок. В разные годы здесь находились военные артефакты, личные вещи солдат и элементы амуниции. По словам историков, территория центрального автовокзала и парка имеет следы трагических страниц истории города.

Сейчас исследования продолжаются. По словам историков, такие открытия восстановят утраченные фрагменты прошлого и уточнили карту военных кладбищ, которые существовали в Днепре почти 80 лет назад.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева нашли останки. Выяснилось, что эта территория принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти остатки были собраны археологами на протяжении XIX–XX веков на территории Подола и хранились в институте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр археология историческое наследие
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Украине подорожала популярная ягода: что произошло на рынке и почему производители недовольны
24 октября 2025, 23:30
В Украине продолжают дорожать помидоры: сколько стоит килограмм в супермаркетах
24 октября 2025, 23:00
В Харькове будут судить мошенника, зарабатывающего на фейковых государственных выплатах
24 октября 2025, 22:20
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
24 октября 2025, 21:55
На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит
24 октября 2025, 21:40
В Дарницком районе Киева трамвай наехал на пешехода: что известно о пострадавшем
24 октября 2025, 21:30
В Винницкой области разоблачили крипто-мошенников, укравших более 60 тысяч долларов
24 октября 2025, 21:25
Новые КАБы способны достигать окрестностей Киева: старые методы защиты могут не сработать
24 октября 2025, 21:15
В Закарпатье попытка бежать за границу чуть не закончилась трагедией
24 октября 2025, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »