Фото: Валерий Касьяненко

У центрального автовокзала Днепра обнаружили человеческие останки. Исследователь истории Валерий Касьяненко рассказал, на что может указывать такая находка

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что это место бывшего военного кладбища. В годы Второй мировой войны там хоронили солдат. Теперь там нашли кости, гильзы и старинные монеты. В настоящее время археологические исследования возле центрального автовокзала Днепра продолжают.

Человеческие останки

Эксперт объяснил, что большинство останков после войны эксгумировали и перевезли в другие страны. Однако нынешняя находка указывает на то, что тогда обнаружили не все захоронения. Вероятно, найденные кости пролежали под землей несколько десятков лет. Рядом с останками также находились советские монеты, гильзы, фрагменты железных предметов и кирпича. Все они указывают на сложную и насыщенную историю этого участка.

"Вот такая культурная прослойка возле центрального автовокзала Днепра, где когда-то было военное кладбище: расклепанные немецкие гильзы, старое железо и кирпич, советские монеты и даже кости (человеческие?)", - говорит историк Валерий Касьяненко.

Пока неизвестно, кому именно принадлежат эти останки. Для этого будут проведены дополнительные исследования.

Известное среди историков место

На самом деле, Парк Памяти и Примирения уже становился местом археологических находок. В разные годы здесь находились военные артефакты, личные вещи солдат и элементы амуниции. По словам историков, территория центрального автовокзала и парка имеет следы трагических страниц истории города.

Сейчас исследования продолжаются. По словам историков, такие открытия восстановят утраченные фрагменты прошлого и уточнили карту военных кладбищ, которые существовали в Днепре почти 80 лет назад.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева нашли останки. Выяснилось, что эта территория принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти остатки были собраны археологами на протяжении XIX–XX веков на территории Подола и хранились в институте.