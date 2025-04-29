Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей правоохранители наткнулись на информацию о найденных человеческих костях во дворе в Подольском районе столицы. На место выехали следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Однако оказалось, что это уникальная находка.

"Как выяснилось, территория, где были найдены останки, принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти остатки были собраны археологами на протяжении XIX-XX веков на территории Подола и хранились в институте", - говорят в поле.

Сейчас эти находки научную ценность утратили. Поэтому скоро планируется произвести перезахоронение.

Напомним, ранее в Винницкой области археологи обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс с древними изображениями.