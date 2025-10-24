Фото: Валерій Касьяненко

Біля центрального автовокзалу Дніпра виявили людські останки. Дослідник історії Валерій Касьяненко розповів, на що може вказувати така знахідка

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що це місце колишнього військового цвинтаря. В роки Другої світової війни там ховали солдатів. Тепер там знайшли кістки, гільзи та старовинні монети. Зараз археологічні дослідження біля центрального автовокзалу Дніпра продовжують.

Людські останки

Експерт пояснив, що більшість останків після війни ексгумували й перевезли в інші країни. Проте нинішня знахідка вказує на те, що тоді виявили не всі поховання. Ймовірно, кістки, які зараз знайшли, пролежали під землею кілька десятків років. Поруч з останками також знаходили радянські монети, гільзи, фрагменти залізних предметів та цегли. Всі вони вказують на складну та насичену історію цієї ділянки.

"Ось такий культурний прошарок біля центрального автовокзалу Дніпра, де колись був військовий цвинтар: розклепані німецькі гільзи, старе залізо та цегла, радянські монети й навіть кістки (людські?)", - каже історик Валерій Касьяненко.

Наразі невідомо, кому саме належать ці останки. Для цього будуть проведені додаткові дослідження.

Відоме серед істориків місце

Насправді Парк Пам'яті та Примирення вже ставав місцем археологічних знахідок. У різні роки тут знаходили військові артефакти, особисті речі солдатів та елементи амуніції. За словами істориків, територія центрального автовокзалу та цього парку має сліди трагічних сторінок історії міста.

Зараз дослідження продовжуються. За словами істориків, такі відкриття відновити втрачені фрагменти минулого та уточнити карту військових цвинтарів, які існували у Дніпрі майже 80 років тому.

Нагадаємо, раніше в Подільському районі Києва знайшли останки. Виявилось, що ця територія належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України. Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті.