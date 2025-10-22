13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 16:55

Хмарочос із Дніпра визнали одним із найкращих у світі

22 жовтня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: novobudovy.com
Читайте также
на русском языке

Житловий комплекс MAYAK у Дніпрі увійшов до шортліста престижної міжнародної премії. Таким чином будівля стала однією з найбільш значущих в галузі медіаархітектури

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

До фінального списку міжнародної премії Media Architecture Biennale 2025 увійшли 21 будівлі з різних країн світу із застосуванням інноваційного освітлення. Серед них опинився ЖК MAYAK, який став важливою частиною міської панорами Дніпра.

Архітектурну концепцію розробляло бюро "Алюр". Також у цьому проєкті взяли участь архітектори Леонід Токарєв, Станіслав Малюков та Артем Шеліпов. Відомо, що над будівництвом працювала компанія Daytona Development.

Нагадаємо, що премія Media Architecture Biennale проводиться кожні два роки. Там представляють проєкти, які демонструють інноваційні підходи до інтеграції архітектури та медіа-мистецтва. Будівлі, які потрапляють у шорт-лист, вважаються проєктами світового рівня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
архітектура Дніпро
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Знову без світла: завтра в Україні діятимуть графіки відключень — Укренерго
22 жовтня 2025, 18:04
У Дніпрі померла 17-річна дівчина, яка стрибнула з Амурського мосту
22 жовтня 2025, 18:02
Він уже не дихав: у Харкові лікарі врятували життя чоловіка після клінічної смерті
22 жовтня 2025, 17:55
На Київщині засудили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК
22 жовтня 2025, 17:54
Смертельна ДТП на Полтавщині: вантажівка збила жінку
22 жовтня 2025, 17:35
Міський голова на Миколаївщині забув задекларувати понад 5,3 млн грн
22 жовтня 2025, 17:15
В Україні зростає захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень занедужали майже 75 тисяч дітей
22 жовтня 2025, 17:04
Правоохоронці затримали двох військовослужбовців, які викрали 24 тони пального у військовій частині на Харківщині
22 жовтня 2025, 16:59
У Києві запровадили погодинні відключення світла: оприлюднено графіки
22 жовтня 2025, 16:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »