Фото: novobudovy.com

Житловий комплекс MAYAK у Дніпрі увійшов до шортліста престижної міжнародної премії. Таким чином будівля стала однією з найбільш значущих в галузі медіаархітектури

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

До фінального списку міжнародної премії Media Architecture Biennale 2025 увійшли 21 будівлі з різних країн світу із застосуванням інноваційного освітлення. Серед них опинився ЖК MAYAK, який став важливою частиною міської панорами Дніпра.

Архітектурну концепцію розробляло бюро "Алюр". Також у цьому проєкті взяли участь архітектори Леонід Токарєв, Станіслав Малюков та Артем Шеліпов. Відомо, що над будівництвом працювала компанія Daytona Development.

Нагадаємо, що премія Media Architecture Biennale проводиться кожні два роки. Там представляють проєкти, які демонструють інноваційні підходи до інтеграції архітектури та медіа-мистецтва. Будівлі, які потрапляють у шорт-лист, вважаються проєктами світового рівня.