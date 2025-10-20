20:15  20 жовтня
20 жовтня 2025, 21:10

$12 000 за статус "опікуна" для відстрочки від призову: мешканцю Кривого Рогу повідомлено про підозру

20 жовтня 2025, 21:10
Фото: Прокуратура України
Чоловіка з Кривого Рогу затримали за спробу отримати $12 тис. за вплив на суд та допомогу у ухиленні від служби в армії

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Кривому Розі місцевому мешканцю повідомили про підозру за спробу незаконно отримати 12 тис. доларів США за вплив на суд і сприяння ухиленню від військової служби. За даними прокуратури, чоловік намагався допомогти військовозобов’язаному оформити статус "опікуна" для отримання відстрочки та можливості перетину державного кордону.

Чоловіка затримали під час одержання частини хабара

Згідно зі слідством, підозрюваний обіцяв вплинути на районного суддю, щоб той офіційно визнав особу самостійним опікуном малолітньої дитини. Таке рішення могло стати підставою для відстрочки від призову та легального виїзду за межі України.

Чоловіка затримали під час одержання частини "винагороди" у розмірі 8 тис. доларів США, у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори наголошують, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення військовозобов’язаних та отримання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб.

Нагадаємо про викриття чоловіка на Київщині, який пропонував "вирішити питання з ТЦК" за $8,5 тисячі. Військовозобов’язаний хотів видалення з системи "Оберіг", а фігурант справи запевнив його, що має потрібні зв’язки.

Кривий Ріг військовозобовʼязані Опікун відтермінування підозра прокуратура корупція хабар
