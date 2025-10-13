Війна не заважає мистецтву: рятувальник зі Сєвєродонецька перетворює стіни на арт-об'єкти

Фото: "Відомо"

У лівобережній частині Кам'янського на стіні, що огороджує місцевий ринок, вже кілька років красується яскравий мурал із зображенням грізного кабана на тлі багатоповерхівок. Автор малюнка – не професійний художник, а боєць пожежно-рятувальної частини з Сєвєродонецька Олексій, який разом зі своїм підрозділом евакуювався на Дніпропетровщину через війну

У рідному Сєвєродонецьку Олексій прикрашав стіни двох пожежних частин та розмальовував різні об'єкти, перетворюючи їх на арт-об'єкти. Навіть у новому місті він знаходить час для творчості, поєднуючи її з небезпечною роботою рятувальника.

"Спеціально малювати я ніколи не вчився. У школі любив малювати, допомагав однокласникам, а потім створював мурали в пожежних частинах", – розповідає Олексій.

Мурал із кабаном. Фото: "Відомо"

Він додає, що ідеї для масштабних малюнків бачить відразу, без проектора чи ескізів: "До муралу з кабаном я підійшов, залив стіну білою фарбою і маркером накидав контури. Все бачиш внутрішнім зором".

Кабан, за його словами, став символом рішучості і духу підрозділу, а добрий вигляд малюнка з’явився завдяки порадам місцевих мешканців.

Олексій поєднує малювання зі службою. Фото: "Відомо"

Олексій поєднує мистецтво із службою під час чергувань і вільного часу, а ще захоплюється спортом – велосипедом і хокейними тренуваннями. Він визнає, що війна робить його роботу небезпечною, але творчість допомагає зберігати позитивний настрій і внутрішній баланс.

Попри труднощі, рятувальник планує і надалі малювати, перетворюючи звичайні об'єкти на цікаві арт-роботи, даруючи радість людям і собі.

