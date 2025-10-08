Фото: Х/Unit Observer

Об этом идет речь в публикации OSINT-аналитиков Unit Observer, передает RegioNews.

Российские войска продолжают перекидывание подразделений ближе к Днепропетровщине, сообщает OSINT-аналитик Unit Observer. По его данным, четыре мотострелковые бригады – 35-я, 55-я, 74-я и 137-я – одновременно перемещены ближе к Новопавловке. Ранее эти подразделения базировались на южной окраине Покровска.

В то же время, 90-я танковая дивизия находится полностью к югу от Ивановки-Новопавловки. Остальные военные подразделения остались на южном направлении от Покровска. В частности, там находятся 15-я и 30-я бригады, а также части 27-й дивизии.

Аналитики отмечают, что перемещение российских подразделений свидетельствует о подготовке возможных наступательных действий в направлении Днепропетровщины. Фиксация одновременной передислокации нескольких бригад может свидетельствовать о концентрации сил на стратегически важных участках.

На данный момент украинские силы наблюдают за передвижением противника и продолжают мониторинг ситуации на местах. Известно, что такие перемещения могут влиять на ситуацию безопасности в регионе, поэтому вопросы обороны остаются приоритетными для местных и национальных силовых структур.

