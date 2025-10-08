11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 21:13

РФ перекидывает 4 мотострелковые бригады для наступления на Днепропетровщину, – аналитики OSINT

08 октября 2025, 21:13
Фото: Х/Unit Observer
українською мовою

Украинские военные продолжают следить за перемещением российских подразделений в южном направлении Днепропетровщины

Об этом идет речь в публикации OSINT-аналитиков Unit Observer, передает RegioNews.

Российские войска продолжают перекидывание подразделений ближе к Днепропетровщине, сообщает OSINT-аналитик Unit Observer. По его данным, четыре мотострелковые бригады – 35-я, 55-я, 74-я и 137-я – одновременно перемещены ближе к Новопавловке. Ранее эти подразделения базировались на южной окраине Покровска.

В то же время, 90-я танковая дивизия находится полностью к югу от Ивановки-Новопавловки. Остальные военные подразделения остались на южном направлении от Покровска. В частности, там находятся 15-я и 30-я бригады, а также части 27-й дивизии.

Аналитики отмечают, что перемещение российских подразделений свидетельствует о подготовке возможных наступательных действий в направлении Днепропетровщины. Фиксация одновременной передислокации нескольких бригад может свидетельствовать о концентрации сил на стратегически важных участках.

На данный момент украинские силы наблюдают за передвижением противника и продолжают мониторинг ситуации на местах. Известно, что такие перемещения могут влиять на ситуацию безопасности в регионе, поэтому вопросы обороны остаются приоритетными для местных и национальных силовых структур.

Ранее сообщалось, пограничники бригады "Форпост" успешно отразили массированный штурм на Волчанском направлении Харьковщины. По данным военных, враг пытался прорваться как пешим порядком, так и с использованием мотоциклов и бронетехники.

