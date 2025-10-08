11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 21:13

РФ перекидає 4 мотострілецькі бригади для наступу на Дніпропетровщину, – аналітики OSINT

08 жовтня 2025, 21:13
Фото: Х/Unit Observer
Читайте также
Українські військові продовжують стежити за переміщенням російських підрозділів у південному напрямку Дніпропетровщини

Про це йдеться в публікації OSINT-аналітиків Unit Observer, передає RegioNews.

Російські війська продовжують перекидання підрозділів ближче до Дніпропетровщини, повідомляє OSINT-аналітик Unit Observer. За його даними, чотири мотострілецькі бригади – 35-та, 55-та, 74-та та 137-ма – одночасно переміщені ближче до Новопавлівки. Раніше ці підрозділи базувалися на південній околиці Покровська.

Водночас, 90-та танкова дивізія наразі розташована повністю на південь від Іванівки-Новопавлівки. Решта військових підрозділів залишилася на південному напрямку від Покровська. Зокрема, там знаходяться 15-та та 30-та бригади, а також частини 27-ї дивізії.

Аналітики відзначають, що переміщення російських підрозділів свідчить про підготовку до можливих наступальних дій у напрямку Дніпропетровщини. Фіксація одночасної передислокації кількох бригад може свідчити про концентрацію сил на стратегічно важливих ділянках.

Наразі українські сили спостерігають за пересуванням противника та продовжують моніторинг ситуації на місцях. Відомо, що такі переміщення можуть впливати на безпекову ситуацію в регіоні, тому питання оборони залишаються пріоритетними для місцевих і національних силових структур.

Раніше повідомлялося, прикордонники бригади "Форпост" успішно відбили масований штурм на Вовчанському напрямку Харківщини. За даними військових, ворог намагався прорватися як пішим порядком, так і з використанням мотоциклів та бронетехніки

Дніпропетровська область наступ військові OSINT бригади війна Покровськ
