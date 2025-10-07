Фото: ОВА

У ніч на 7 жовтня сили протиповітряної оборони збили на Дніпропетровщині шість російських безпілотників

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Ворог продовжив обстріли Нікопольщини – під вогонь артилерії та FPV-дронів потрапили Нікополь і Марганець. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також уточнюється, що внаслідок вчорашньої атаки дрона по Покровській громаді були пошкоджені сонячні панелі.

Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня російські війська здійснили атаку дронами по Полтавській області. Внаслідок влучання по об’єктах цивільної інфраструктури виникли пожежі.