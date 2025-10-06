12:44  06 жовтня
06 жовтня 2025, 16:45

У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання

06 жовтня 2025, 16:45
Це сталось під час вечірнього відпочинку. До постраждалої у квартиру ломився колишній хлопець

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що кривдник вже в коридорі штовхнув дівчину в стіну головою т почав її бити. Внаслідок побиття дівчину госпіталізували медики. У неї була пробита голова, лікарі діагностували струс головного мозку. Потерпілій наклали дев'ять швів на рану.

За словами дівчини, така ситуація сталась не вперше. Вона вже зверталась до поліції щодо насильства та домагання з боку ексбойфренда, але, з невідомих причин, жодного покарання кривдник досі не отримав.

Також у лютому 2025 року він відрізав їй волосся та жорстоко побив. За даними журналістів, це син раніше відомого кримінального елемента.

Нагадаємо, на Закарпатті неповнолітній завдав тілесних ушкоджень 20-річному хлопцю під час конфлікту з місцевими жителями. Правоохоронці вже встановили осіб, які спостерігали за побиттям і знімали інцидент на відео, їм теж загрожує правова відповідальність.

