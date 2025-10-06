Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під ударом знову був Нікополь – по місту ворог скерував FPV-дрони.

На Синельниківщині агресор атакував Покровську громаду – зайнявся приватний будинок.

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 5 жовтня на Донеччині через обстріл було знищене відділення "Нової пошти". Згоріли посилки на понад 1 млн грн.