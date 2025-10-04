Фото: ОВА

У ніч на 4 жовтня російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровської області – Дніпровський, Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

По Дніпру ворог скерував безпілотники. У місті пошкоджені об’єкти інфраструктури. Також росіяни здійснили ракетний удар по Павлограду. На щастя, люди не постраждали.

На Синельниківщині під вогнем опинилися Покровська та Межівська громади. У Покровській поранення дістала 51-річна жінка. Там загорілися три приватні будинки, один з них зруйнований. Також горіла господарська споруда. У Межівській громаді внаслідок влучання дрона загорівся гараж.

Крім того, російські війська обстріляли з важкої артилерії Покровську громаду на Нікопольщині – обійшлось без постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, що сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 11 ворожих безпілотників.

Фото – з Синельниківщини.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російська армія атакувала Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. ППО знешкодила 73 дрони.