Фото: Національна поліція України

Справу щодо розтрати майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів у Самарі передано до суду

Про це повідомляє Деартамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині посадовці міської ради та інженер підрядної компанії постануть перед судом через розтрату майже 7 млн. грн, виділених на ремонт шкільних укриттів. Йдеться про заступницю начальника одного з управлінь Самарівської міськради та інженера з технічного нагляду підрядної організації. Вони організували фінансову схему з використанням бюджетних коштів, призначених для реконструкції підвалів чотирьох навчальних закладів міста. За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

У Самарі триває розгляд справи щодо бюджетних коштів

За умовами укладених договорів, підрядна компанія мала виконати ремонт підвальних приміщень трьох гімназій та одного ліцею Самара. Загальна вартість робіт оцінювалася у 16 млн грн. Підземні приміщення планували облаштувати як укриття для школярів на випадок повітряної тривоги.

Реконструйовані підвали шкіл мали стати укриттями для дітей

Під час виконання робіт інженер вносив до звітної документації недостовірні дані щодо обсягів робіт і вартості матеріалів. Посадовиця міськради, знаючи про неточності, підписувала документи. У деяких випадках кошториси завищувалися вдвічі. За висновками експертів, збитки державі склали 6,8 млн грн.

У липні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровщини разом із слідчими обласної поліції повідомили підозру фігурантам схеми. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Посадовій особі та інженеру інкримінують привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем за ч. 4 та ч. 5 ст. 191, а також службове підроблення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, на Харківщині відкрили нову підземну школу для майже 300 учнів. Наразі освітній простір поєднує навчальні класи з укриттям та сучасними системами безпеки.