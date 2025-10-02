15:47  02 жовтня
02 жовтня 2025, 17:38

Взяв хліб без дозволу: на Дніпропетровщині подружжя вбило 4-річного сина

02 жовтня 2025, 17:38
Ілюстративне фото
На Дніпропетровщині перед судом постане подружжя, яке до смерті побило 4-річну дитину. На тілі хлопчика було понад 20 тілесних ушкоджень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась у липні 2025 року. Тоді протягом понад чотирьох днів жінка та чоловік били 4-річного сина. Вони завдавали удари руками, ногами та металевою трубою. Причиною стало те, що дитина не слухалась. Також однією з причин називають те, що хлопчик без дозволу взяв хліб та печиво.

Жінка та чоловік били хлопчика на очах в інших дітей. На його тілі виявили не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки. Він помер від травматичного шоку.

Зараз горе-батьки знаходяться під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Також у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали чоловіка, який вбив 7-річну дитину сусідів. Він вивіз тіло в коробці та сховав.

