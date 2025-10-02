10:37  02 жовтня
02 жовтня 2025, 10:58

Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових

02 жовтня 2025, 10:58
Фото: ДБР
Правоохоронці затримали колишнього та чинного військовослужбовців з Дніпропетровської області, які намагалися дати хабар заступнику командира батальйону

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній військовий пообіцяв своєму знайомому організувати втечу зі служби. Для цього він запропонував офіцеру 8 тисяч доларів за "непомітне" вивезення військовослужбовця з частини. Заступник комбата одразу повідомив про пропозицію правоохоронців і діяв під їхнім контролем.

Організатора оборудки затримали під час передачі 6 тисяч доларів. Разом із ним схопили й військового, який намагався уникнути служби.

Колишньому військовому оголосили підозру у наданні хабаря службовій особі та пособництві у дезертирстві (ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Солдату, який планував утечу, інкримінують дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

Обом загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині військові підробили довідки про хворих родичів для звільнення зі служби. Правоохоронці завершили розслідування у справі, обвинувальні акти скеровані до суду.

